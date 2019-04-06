Более 80 палестинцев пострадали в результате столкновений с армией Израиля в секторе Газа

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что более 80 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией в приграничном районе сектора Газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«83 гражданина получили пулевые ранения от израильских сил, десятки пострадали от удушья из-за слезоточивого газа близ пограничного заграждения, отделяющего восток сектора Газа (от Израиля)», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что четверо палестинцев погибли и 316 пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа.

30 марта около 40 тыс. палестинцев вышли на протесты в секторе Газа на границе с Израилем.

Акция была приурочена к первой годовщине «Великого марша возвращения» — кампании антиизраильских демонстраций.