В ряде штатов Венесуэлы электричество будут отключать на три часа в день

Власти Венесуэлы заявили, что в большинстве штатов страны в течение месяца будут отключать электричество на три часа в день.

Об этом сообщается в Twitter Министерства энергетики Венесуэлы.

«Боливарианское правительство через Министерство энергетики информирует венесуэльский народ о введении чередующихся блоков (отключения электроэнергии) согласно плану регулирования нагрузки с тем, чтобы сохранить работоспособность национальной системы электроснабжения», — говорится в сообщении.

🗣️ ¡𝐓𝐨𝐦𝐚 𝐍𝐨𝐭𝐚!✍️🇻🇪

El Gobierno Bolivariano a través del @mppeevzla informa al pueblo venezolano la rotación de los bloques del Plan de Administración de Carga, con la intención de preservar la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional #SEN#PuebloVictoriosoYEnMarchapic.twitter.com/30aAhxjI0T — MIPPCI (@Mippcivzla) 5 апреля 2019 г.

Как указывает VTV, электричество будут отключать шесть или семь дней в неделю, согласно варьирующемуся расписанию. Ограничения не коснутся службы водоснабжения, здравоохранения, пожарной охраны и ряда других государственных ведомств.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

В конце января Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований РУДН, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.