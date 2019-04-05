В ряде штатов Венесуэлы электричество будут отключать на три часа в день

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Власти Венесуэлы заявили, что в большинстве штатов страны в течение месяца будут отключать электричество на три часа в день.
В ряде штатов Венесуэлы электричество будут отключать на три часа в день
  • Reuters
  • © Ivan Alvarado

Об этом сообщается в Twitter Министерства энергетики Венесуэлы.

«Боливарианское правительство через Министерство энергетики информирует венесуэльский народ о введении чередующихся блоков (отключения электроэнергии) согласно плану регулирования нагрузки с тем, чтобы сохранить работоспособность национальной системы электроснабжения», — говорится в сообщении.

Как указывает VTV, электричество будут отключать шесть или семь дней в неделю, согласно варьирующемуся расписанию. Ограничения не коснутся службы водоснабжения, здравоохранения, пожарной охраны и ряда других государственных ведомств.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

В конце января Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований РУДН, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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