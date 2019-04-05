Проект RT Redfish снял фильм о народном ополчении Венесуэлы

Проект телеканала RT Redfish снял короткометражный документальный фильм, посвящённый народному ополчению в Венесуэле, члены которого являются сторонниками венесуэльских властей.

Ополчение носит название «коллективос» и поддерживает правительство страны.

«Идея заключается в том, чтобы народ Венесуэлы получил необходимые знания и образовал гражданско-военный союз. Ведь в случае, если придётся защищать нашу страну, мы сыграем очень важную роль. И конечно, защищать её мы будем даже ценой собственной жизни», — рассказала одна из участниц движения.

История движения началась в 1960-х годах, когда активисты выступали против бедности и стремились сделать доступными образование и медицину.

Теперь они учатся обращаться с оружием, чтобы в случае необходимости дать отпор противнику.

В январе венесуэльский лидер Николас Мадуро заявлял, что на территории страны будет сформировано 50 тыс. подразделений народного ополчения.

Позднее глава государства объявил, что участники ополчения будут включены в ряды ВС Венесуэлы.