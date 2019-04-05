Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника

Греческий суд не принял решение по иску адвокатов российского гражданина Александра Винника, который был арестован в Греции летом 2017 года.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на председателя суда города Пирей, принято решение о том, что следующее заседание пройдёт 11 апреля.

«Следующее заседание состоится 11 апреля», — сказал судья.

Ранее жена Винника назвала содержание россиянина под стражей в Греции свыше 18 месяцев незаконным.

По словам адвоката Тимофея Мусатова, Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывает финансовые услуги, но не получило на то разрешения» США.