Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника

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Греческий суд не принял решение по иску адвокатов российского гражданина Александра Винника, который был арестован в Греции летом 2017 года.
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника
  • Reuters

Как передаёт ТАСС со ссылкой на председателя суда города Пирей, принято решение о том, что следующее заседание пройдёт 11 апреля.

«Следующее заседание состоится 11 апреля», — сказал судья.

Ранее жена Винника назвала содержание россиянина под стражей в Греции свыше 18 месяцев незаконным. 

По словам адвоката Тимофея Мусатова, Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывает финансовые услуги, но не получило на то разрешения» США. 

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