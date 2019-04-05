Мадуро распорядился запасать воду на случай новых сбоев энергосистемы

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился создать по всей стране пункты сбора воды для резервного обеспечения населения в случае новых сбоев электроснабжения.

«Я настаиваю, чтобы все венесуэльцы в этой фазе борьбы против империалистических атак на жизненно важные системы занимались экономией воды и организацией ее запасов на уровне коммун», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он подчеркнул необходимость «организовать пункты для резервного сбора воды на случай атак, которые могут произойти».

«Надо немедленно распорядиться о производстве тысяч баков для воды, необходимо заполнить Венесуэлу этими баками, - это необходимо сделать в этот период интенсивной борьбы», — заявил президент Венесуэлы.

Он сообщил, что следит за восстановлением «после огромного ущерба, нанесённого в результате последней атаки».

«Ежедневно на линии электропередач происходят атаки, но мы продолжаем двигаться вперёд», — добавил Мадуро.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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