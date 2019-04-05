Мадуро распорядился запасать воду на случай новых сбоев энергосистемы
«Я настаиваю, чтобы все венесуэльцы в этой фазе борьбы против империалистических атак на жизненно важные системы занимались экономией воды и организацией ее запасов на уровне коммун», — цитирует РИА Новости Мадуро.
Он подчеркнул необходимость «организовать пункты для резервного сбора воды на случай атак, которые могут произойти».
«Надо немедленно распорядиться о производстве тысяч баков для воды, необходимо заполнить Венесуэлу этими баками, - это необходимо сделать в этот период интенсивной борьбы», — заявил президент Венесуэлы.
Он сообщил, что следит за восстановлением «после огромного ущерба, нанесённого в результате последней атаки».
«Ежедневно на линии электропередач происходят атаки, но мы продолжаем двигаться вперёд», — добавил Мадуро.
30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.
В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.