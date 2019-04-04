Пушков оценил возможность исключения Турции из НАТО

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал в эфире программы Going Underground на RT своё мнение по поводу возможности исключения Турции из НАТО из-за закупки Анкарой российского вооружения.
Пушков оценил возможность исключения Турции из НАТО
  • РИА Новости

«Я думаю, что это пустые угрозы. Ни один член НАТО, включая США, серьёзно не рассматривает возможность исключения Турции из альянса... Даже если просто представить, что американские власти рассматривают такой сценарий, европейские страны будут против этого», — сказал он.

По его словам, Турция является ключевым членом НАТО, который занимает стратегически важную позицию на Ближнем Востоке.

Как добавил Пушков, мысли о возможности исключения Турции из альянса являются лишь проявлением недовольства решением Анкары купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Не думаю, что кто-либо в НАТО и вне альянса серьёзно рассматривает такой сценарий», — заключил сенатор.

Ранее США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить