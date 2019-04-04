В Казахстане назвали дату проведения переговоров по Сирии в Нур-Султане

Замглавы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане должен состояться 25—26 апреля.

«Официально мы ещё не получили, но поступает предварительная информация, что 25—26 апреля», — приводит РИА Новости сообщение.

В феврале российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с главами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что переговоры по Сирии в Сочи прошли в конструктивном ключе.

Он отметил, что плотная координация позволяет эффективно выстраивать работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирии.