В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.

Об этом информирует CNN.

По данным телеканала, законодатель запросил данные о налоговых отчислениях в период с 2013 по 2018 год не только Трампа, но и восьми связанных с ним компаний.

Трамп, в свою очередь, заявил, что «он не будет склонен предоставлять свои налоговые декларации в Конгресс, пока он будет находиться под аудитом».

Ранее СМИ сообщали, что представители Демократической партии США намерены проверить налоговые декларации Трампа за последние годы.