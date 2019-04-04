В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Об этом информирует CNN.
По данным телеканала, законодатель запросил данные о налоговых отчислениях в период с 2013 по 2018 год не только Трампа, но и восьми связанных с ним компаний.
Трамп, в свою очередь, заявил, что «он не будет склонен предоставлять свои налоговые декларации в Конгресс, пока он будет находиться под аудитом».
Ранее СМИ сообщали, что представители Демократической партии США намерены проверить налоговые декларации Трампа за последние годы.