В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Короткая ссылка
Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.

Об этом информирует CNN.

По данным телеканала, законодатель запросил данные о налоговых отчислениях в период с 2013 по 2018 год не только Трампа, но и восьми связанных с ним компаний.

Трамп, в свою очередь, заявил, что «он не будет склонен предоставлять свои налоговые декларации в Конгресс, пока он будет находиться под аудитом».

Ранее СМИ сообщали, что представители Демократической партии США намерены проверить налоговые декларации Трампа за последние годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить