В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии

Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.

Данную информацию РИА Новости— подтвердили в ведомствах немецких федеральных земель Северный Рейн Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн.

В Министерстве труда Германии заявили, что все выплаты происходят на основании федерального закона об обеспечении жертв войны (BVG).

Отмечается, что с января 1998 года в §1 закона BVG включён пункт А, который исключает из числа получателей лиц, «нарушавших принципы гуманизма и верховенства права во времена национал-социализма». В связи с этим после января 1998 года выплат были лишены 99 человек.

В сообщении говорится, что сведения о получателях пенсий тщательно проверялись, и членство в ваффен-СС было основанием для более подробного запроса, однако «членство в СС или его подразделениях в рамках BVG не обязательно имеет решающее значение для отмены выплат». Об этом заявили в Министерстве труда и социальных вопросов земли Северный Рейн — Вестфалия.

В конце февраля издание De Morgen сообщило, что 27 граждан Бельгии продолжают получать от Германии пенсионные выплаты в размере от €425 до €1275, назначенные нацистским лидером Адольфом Гитлером в 1941 году. Отмечалось, что данная пенсия гарантировалась фашистской Германией за «лояльность, верность и послушание». Как отмечает издание, после 1949 года ФРГ, являясь правопреемницей проигравшего во Второй мировой войне государства, в рамках международного права взяла на себя все обязательства Третьего рейха, включая и пенсионные, потому и продолжила перечислять деньги.

Согласно приведённой информации, все получатели пенсии — воевавшие на стороне фашистской Германии или их наследники.

Узнать про данные выплаты удалось лишь после того, как вступило в силу постановление ЕС, которое обязало страны — члены союза обмениваться информацией о межгосударственных начислениях пенсий.