Трамп рассказал о слогане своей следующей избирательной кампании

Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время избирательной кампании в 2020 году.

Он отметил успешность слогана «Вернём Америке былое величие» («Make America Great Again»), который он использовал в ходе президентской кампании в 2016 году.

«Многие люди говорят, что, возможно, это было величайшим лейтмотивом в политике», — приводит слова главы государства пресс-служба Белого дома.

Говоря о президентской кампании в 2020 году, Трамп не исключил использование слогана «Сохраним Америку великой», потому что, по его словам, действующая администрация «уже сделала её великой».

«Я чувствую, что мы попробуем использовать оба», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что пока не видит заслуживающих его внимания оппонентов на следующих президентских выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года.