В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

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В ООН подготовили доклад, в котором спрогнозирована численность населения Земли к 2050 году.
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
  • Reuters

Как указывается на сайте международной организации, к этому времени на планете будет около 9,7 млрд человек.

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.

Доклад был размещён на сайте организации в связи с проведением заседания Комиссии по народонаселению и развитию ООН, которое проходит в Нью-Йорке. 

В феврале сообщалось, что в России зафиксировали снижение уровня рождаемости.

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