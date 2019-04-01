Эра правления следующего императора Японии будет называться Рэйва

Эра правления следующего императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, получила название «Рэйва».

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу.

По его словам, слово взято из древнейшей антологии японской поэзии «Манъёсю».

Иероглифы, составляющие название новой эры, дословно можно перевести как «порядок, приказ» и «гармония, мир».

Император Японии Акихито в августе 2016 года записал видеообращение, в котором выразил желание отречься от престола из-за преклонного возраста в пользу своего старшего сына Нарухито.