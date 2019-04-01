Эра правления следующего императора Японии будет называться Рэйва

Короткая ссылка
Эра правления следующего императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, получила название «Рэйва».

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу.

По его словам, слово взято из древнейшей антологии японской поэзии «Манъёсю». 

Иероглифы, составляющие название новой эры, дословно можно перевести как «порядок, приказ» и «гармония, мир».

Император Японии Акихито в августе 2016 года записал видеообращение, в котором выразил желание отречься от престола из-за преклонного возраста в пользу своего старшего сына Нарухито.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить