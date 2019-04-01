В США разбился боевой вертолёт

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Двое военных США погибли при крушении ударного вертолёта AH-1Z Viper в американском штате Аризона. Как сообщает ABC, авария произошла во время выполнения учебного задания.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

23 февраля грузовой самолёт авиакомпании Atlas Air потерпел крушение на юге американского штата Техас.

Также сообщалось, что в городе Йорба-Линда американского штата Калифорния двухмоторный самолёт Cessna 414A врезался в двухэтажный дом.

В результате крушения погибли пять человек, ещё трое пострадали. 

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