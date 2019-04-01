В США разбился боевой вертолёт
NEW: Two U.S. Marine Corps pilots have died after the helicopter they were flying crashed near Yuma, Arizona, according to officials. https://t.co/Lp6jun9qbR— ABC News (@ABC) 31 марта 2019 г.
По факту авиакатастрофы начато расследование.
23 февраля грузовой самолёт авиакомпании Atlas Air потерпел крушение на юге американского штата Техас.
Также сообщалось, что в городе Йорба-Линда американского штата Калифорния двухмоторный самолёт Cessna 414A врезался в двухэтажный дом.
В результате крушения погибли пять человек, ещё трое пострадали.