В США разбился боевой вертолёт

Двое военных США погибли при крушении ударного вертолёта AH-1Z Viper в американском штате Аризона. Как сообщает ABC, авария произошла во время выполнения учебного задания.

NEW: Two U.S. Marine Corps pilots have died after the helicopter they were flying crashed near Yuma, Arizona, according to officials. https://t.co/Lp6jun9qbR — ABC News (@ABC) 31 марта 2019 г. По факту авиакатастрофы начато расследование. 23 февраля грузовой самолёт авиакомпании Atlas Air потерпел крушение на юге американского штата Техас. Также сообщалось, что в городе Йорба-Линда американского штата Калифорния двухмоторный самолёт Cessna 414A врезался в двухэтажный дом. В результате крушения погибли пять человек, ещё трое пострадали.