Префектуру во Франции забросали «коктейлями Молотова»
- Reuters
«Этой ночью около 01:45 префектуру Кот-д`Ор забросали коктейлями Молотова», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, в результате загорелся брезент на стройплощадке ремонтирующегося здания по соседству.
Указывается, что префект региона Бургундия — Франш-Конте и департамента Кот-д`Ор Бернард Шмельц осудил «безответственные и недопустимые» действия нападавших.
Ранее сообщалось, что в Париже один из участников акции «жёлтых жилетов» получил серьёзное ранение в результате взрыва гранаты.