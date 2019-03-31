Префектуру во Франции забросали «коктейлями Молотова»

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Префектуру французского департамента Кот-д`Ор в ночь на воскресенье, 31 марта, забросали «коктейлями Молотова», информирует РИА Новости.
Префектуру во Франции забросали «коктейлями Молотова»
  • Reuters

«Этой ночью около 01:45 префектуру Кот-д`Ор забросали коктейлями Молотова», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в результате загорелся брезент на стройплощадке ремонтирующегося здания по соседству.

Указывается, что префект региона Бургундия — Франш-Конте и департамента Кот-д`Ор Бернард Шмельц осудил «безответственные и недопустимые» действия нападавших.

Ранее сообщалось, что в Париже один из участников акции «жёлтых жилетов» получил серьёзное ранение в результате взрыва гранаты.

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