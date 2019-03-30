Полиция ФРГ задержала 10 человек по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 10 человек по подозрению в подготовке теракта.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа.

Отмечается, что задержания произошли в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

По данным издания, в одном из рейдов были задействованы эксперты по взрывчатым веществам.

Уточняется, что операция началась 29 марта утром и закончилась лишь к утру 30-го числа.

Ранее полиция Швеции задержала мужчину, которого российские власти объявили в международный розыск по подозрению в терроризме.