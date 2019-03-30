Министр нефти Ирана посетит Москву 1 апреля

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане посетит Москву 1 апреля и намерен провести переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком.

Об этом сообщает SHANA.

Как подчёркивается, Зангане планирует обсудить в Москве вопросы энергетики.

Ранее стало известно, что Новак может обсудить со своим венесуэльским коллегой Мануэлем Кеведо увеличение поставок нефти из Венесуэлы.