Министр нефти Ирана посетит Москву 1 апреля
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане посетит Москву 1 апреля и намерен провести переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком.
- Reuters
- © Heinz-Peter Bader
Об этом сообщает SHANA.
Как подчёркивается, Зангане планирует обсудить в Москве вопросы энергетики.
Ранее стало известно, что Новак может обсудить со своим венесуэльским коллегой Мануэлем Кеведо увеличение поставок нефти из Венесуэлы.
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