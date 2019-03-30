В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка

Американский суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за пранки с ложными звонками в полицию. Один из таких розыгрышей привёл к смерти человека.

Об этом сообщает New York Daily News.

Отмечается, что Баррис признал свою вину по 51 обвинению.

По данным издания, в 2017 году Баррис позвонил в полицию с ложным заявлением об убийстве и захвате заложников. Он назвал адрес якобы места преступления, который, как он думал, принадлежал его оппоненту по онлайн-игре.

В итоге оказалось, что дом принадлежал другим людям, а приехавший на место спецназ случайно застрелил проживавшего там мужчину, так как бойцам спецподразделения показалось, что он потянулся за оружием.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) смогли поговорить с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.