Трамп оценил работу Науэрт в Госдепе

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Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter оценил работу Хезер Науэрт на посту официального представителя Государственного департамента.

«Огромное спасибо Хезер Науэрт за служение Америке в Государственном департаменте. Отличная работа! Горжусь тем, что ты присоединишься к команде «Фулбрайт», — написал он.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Науэрт перешла на работу в образовательную программу «Фулбрайт».

Программа образовательных грантов «Фулбрайт» была основана в 1946 году с целью укрепления академических связей между американскими гражданами и представителями других государств.

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