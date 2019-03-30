Трамп оценил работу Науэрт в Госдепе

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter оценил работу Хезер Науэрт на посту официального представителя Государственного департамента.

«Огромное спасибо Хезер Науэрт за служение Америке в Государственном департаменте. Отличная работа! Горжусь тем, что ты присоединишься к команде «Фулбрайт», — написал он.

A huge thanks to @HeatherNauert for serving America at the @StateDept. Great work! I’m proud to have you join the Fulbright board! https://t.co/oq0ZaA3MID — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 марта 2019 г.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Науэрт перешла на работу в образовательную программу «Фулбрайт».

Программа образовательных грантов «Фулбрайт» была основана в 1946 году с целью укрепления академических связей между американскими гражданами и представителями других государств.