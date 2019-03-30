Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.

«Если бы мы сегодня это сделали (признали Крым российским. — RT), нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться», — пояснил он.

По словам сербского лидера, «любой нормальный человек», как в России, так и в других странах мира это понимает.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва высоко ценит принципиальную позицию Александра Вучича.

Осенью 2018 года Вучич во время общения с Путиным заявил, что Сербия не намерена становиться частью НАТО.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.