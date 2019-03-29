Бутину могут депортировать из США в день приговора

Защита и обвинение в Соединённых Штатах предлагают депортировать арестованную в США россиянку Марию Бутину в день вынесения приговора. Об этом говорится в совместном ходатайстве, поданном в суд.

© REUTERS/FreedomFest

«Соединённые Штаты Америки в лице прокурора, федеральный прокурор США по округу Колумбия и подзащитная Мария Бутина через её адвокатов Роберта Дрисколла и Альфреда Керри просят, чтобы суд подписал предложенное распоряжение по депортации на основе приговора в день приговора», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что, согласно отдельно приложенному заявлению, Бутина выступила за депортацию. Ранее стало известно, что суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.