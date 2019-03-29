Бутину могут депортировать из США в день приговора
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«Соединённые Штаты Америки в лице прокурора, федеральный прокурор США по округу Колумбия и подзащитная Мария Бутина через её адвокатов Роберта Дрисколла и Альфреда Керри просят, чтобы суд подписал предложенное распоряжение по депортации на основе приговора в день приговора», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что, согласно отдельно приложенному заявлению, Бутина выступила за депортацию.
Ранее стало известно, что суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.