Бутину могут депортировать из США в день приговора

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Защита и обвинение в Соединённых Штатах предлагают депортировать арестованную в США россиянку Марию Бутину в день вынесения приговора. Об этом говорится в совместном ходатайстве, поданном в суд.
Бутину могут депортировать из США в день приговора
  • © REUTERS/FreedomFest

«Соединённые Штаты Америки в лице прокурора, федеральный прокурор США по округу Колумбия и подзащитная Мария Бутина через её адвокатов Роберта Дрисколла и Альфреда Керри просят, чтобы суд подписал предложенное распоряжение по депортации на основе приговора в день приговора», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что, согласно отдельно приложенному заявлению, Бутина выступила за депортацию.

Ранее стало известно, что суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.

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