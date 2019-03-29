Эксперт оценил решение США приостановить полёты бомбардировщиков B-1B Lancer

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Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил решение США приостановить с 28 марта полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Эксперт оценил решение США приостановить полёты бомбардировщиков B-1B Lancer
  • Reuters

По мнению Кнутова, данную модель необходимо или модернизировать, или списывать.

«Именно этот бомбардировщик готовился к прорыву противовоздушной обороны, а он с этим не справляется. И получается, что самолёт просто не справляется с задачами, которые на него возлагают», — отметил он.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал решение США приостановить полёты B-1B Lancer.

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