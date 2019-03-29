Эксперт оценил решение США приостановить полёты бомбардировщиков B-1B Lancer
- Reuters
По мнению Кнутова, данную модель необходимо или модернизировать, или списывать.
«Именно этот бомбардировщик готовился к прорыву противовоздушной обороны, а он с этим не справляется. И получается, что самолёт просто не справляется с задачами, которые на него возлагают», — отметил он.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал решение США приостановить полёты B-1B Lancer.