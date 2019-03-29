Эксперт прокомментировал решение США приостановить полёты бомбардировщиков B-1B Lancer

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал решение США приостановить с 28 марта полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.

Как отметил эксперт, у американских бомбардировщиков и ранее случались неисправности.

«Нельзя исключать, что эта парашютная система не отвечает гигантской боевой нагрузке самолёта», — сказал он.

Баранец добавил, что подобных случаев в отечественной авиации не происходило, хотя ключевые самолёты двух стран — B-1B Lancer и Ту-160 соответственно — используются в течение порядка четырёх десятилетий.

Ранее сообщалось, что эксплуатация B-1B Lancer может быть возобновлена после завершения проверок и решения появившихся проблем.