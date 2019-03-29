Эксперт прокомментировал решение США приостановить полёты бомбардировщиков B-1B Lancer
- Reuters
Как отметил эксперт, у американских бомбардировщиков и ранее случались неисправности.
«Нельзя исключать, что эта парашютная система не отвечает гигантской боевой нагрузке самолёта», — сказал он.
Баранец добавил, что подобных случаев в отечественной авиации не происходило, хотя ключевые самолёты двух стран — B-1B Lancer и Ту-160 соответственно — используются в течение порядка четырёх десятилетий.
Ранее сообщалось, что эксплуатация B-1B Lancer может быть возобновлена после завершения проверок и решения появившихся проблем.