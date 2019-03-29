Жителей Мехико предупредили об угрозе извержения вулкана Попокатепетль

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Власти Мексики предупредили жителей Мехико о повышении уровня опасности в связи с риском извержения вулкана Попокатепетль, расположенного к юго-востоку от города.
Жителей Мехико предупредили об угрозе извержения вулкана Попокатепетль
  • Reuters

Как сообщает Sky News, Национальный центр по предотвращению катастроф Мексики призвал местных жителей и туристов держаться подальше от вулкана.

За 24 часа было зафиксировано 200 микроизвержений Попокатепетля. Отмечается, что вулкан выбрасывает камни и пепел.

Решение об эвакуации пока не принималось.

Вулкан находится в 50 км от города. Его высота составляет 5426 метров.

В 2017 году Попокатепетль выбросил пепел на высоту не менее 1,5 км

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