Жителей Мехико предупредили об угрозе извержения вулкана Попокатепетль

Власти Мексики предупредили жителей Мехико о повышении уровня опасности в связи с риском извержения вулкана Попокатепетль, расположенного к юго-востоку от города.

Как сообщает Sky News, Национальный центр по предотвращению катастроф Мексики призвал местных жителей и туристов держаться подальше от вулкана.

За 24 часа было зафиксировано 200 микроизвержений Попокатепетля. Отмечается, что вулкан выбрасывает камни и пепел.

Решение об эвакуации пока не принималось.

Вулкан находится в 50 км от города. Его высота составляет 5426 метров.

В 2017 году Попокатепетль выбросил пепел на высоту не менее 1,5 км.