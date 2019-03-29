Жителей Мехико предупредили об угрозе извержения вулкана Попокатепетль
- Reuters
Как сообщает Sky News, Национальный центр по предотвращению катастроф Мексики призвал местных жителей и туристов держаться подальше от вулкана.
За 24 часа было зафиксировано 200 микроизвержений Попокатепетля. Отмечается, что вулкан выбрасывает камни и пепел.
Решение об эвакуации пока не принималось.
Вулкан находится в 50 км от города. Его высота составляет 5426 метров.
В 2017 году Попокатепетль выбросил пепел на высоту не менее 1,5 км.