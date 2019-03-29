ВМС США ищет поставщиков топлива для военных учений на Украине
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Как указывается в документе, «в преддверии ежегодных учений Sea Breeze 2019 правительство заинтересовано в предложениях потенциальных поставщиков различных видов топлива».
Цель запроса — обеспечить доставку Военно-морскими силами США топлива европейским партнёрам, «участвующим в совместных учениях у берегов Украины и Румынии».
Согласно документу, необходимый объём топлива составит 109 тыс. галлонов (почти 413 тыс. литров).
Ранее президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о допуске иностранных вооружённых сил на украинскую территорию для участия в многонациональных учениях в 2019 году.
В феврале стало известно, что Украина и США проведут совместные учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря.
МИД России назвал идею учений опасной.
Учения Sea Breeze 2018 отечественные дипломаты расценили как желание в «очередной раз спровоцировать напряжённость».