ВМС США ищет поставщиков топлива для военных учений на Украине

США ищут потенциальных поставщиков топлива для военно-морских учений Sea Breeze 2019 на Украине и в Румынии. Такую заявку разместило Военно-морское министерство страны.

Как указывается в документе, «в преддверии ежегодных учений Sea Breeze 2019 правительство заинтересовано в предложениях потенциальных поставщиков различных видов топлива».

Цель запроса — обеспечить доставку Военно-морскими силами США топлива европейским партнёрам, «участвующим в совместных учениях у берегов Украины и Румынии».

Согласно документу, необходимый объём топлива составит 109 тыс. галлонов (почти 413 тыс. литров).

Ранее президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о допуске иностранных вооружённых сил на украинскую территорию для участия в многонациональных учениях в 2019 году.

В феврале стало известно, что Украина и США проведут совместные учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря.

МИД России назвал идею учений опасной.

Учения Sea Breeze 2018 отечественные дипломаты расценили как желание в «очередной раз спровоцировать напряжённость».