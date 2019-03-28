Помпео обсудил Йемен с замминистра обороны Саудовской Аравии

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с замглавы Минобороны Саудовской Аравии Халедом бен Салманом обсудил урегулирование в Йемене и обстановку в регионе.
Помпео обсудил Йемен с замминистра обороны Саудовской Аравии
  • Reuters

«Секретарь выразил признательность Саудовской Аравии за неизменную поддержку усилий специального посланника ООН Мартина Гриффитса по продвижению политического процесса в Йемене», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Как указывается, они «договорились о необходимости соблюдения сторонами соглашений, заключённых в Швеции».

Также был затронут «широкий круг двусторонних и региональных вопросов, в том числе противодействие дестабилизирующей деятельности иранского режима в регионе».

Ранее американский сенат проголосовал за принятие резолюции, призывающей правительство США к прекращению военной поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

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