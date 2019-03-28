Помпео обсудил Йемен с замминистра обороны Саудовской Аравии
- Reuters
«Секретарь выразил признательность Саудовской Аравии за неизменную поддержку усилий специального посланника ООН Мартина Гриффитса по продвижению политического процесса в Йемене», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Как указывается, они «договорились о необходимости соблюдения сторонами соглашений, заключённых в Швеции».
Также был затронут «широкий круг двусторонних и региональных вопросов, в том числе противодействие дестабилизирующей деятельности иранского режима в регионе».
Ранее американский сенат проголосовал за принятие резолюции, призывающей правительство США к прекращению военной поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.