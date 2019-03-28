Компания Kia представила новый концепт Mohave Masterpiece

Корейский производитель Kia представил новый концепт Mohave Masterpiece на автосалоне в Сеуле, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Reuters

Оформление выполнено в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра» — прототип получил радиаторную решётку характерной формы. Передняя панель имеет чёткое зонирование. Автомобиль оснащён информационно-развлекательной системой и комплексом систем безопасности и помощи водителю ADAS. Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.