Компания Kia представила новый концепт Mohave Masterpiece

Короткая ссылка
Корейский производитель Kia представил новый концепт Mohave Masterpiece на автосалоне в Сеуле, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Компания Kia представила новый концепт Mohave Masterpiece
  • Reuters

Оформление выполнено в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра» — прототип получил радиаторную решётку характерной формы.

Передняя панель имеет чёткое зонирование. Автомобиль оснащён информационно-развлекательной системой и комплексом систем безопасности и помощи водителю ADAS.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить