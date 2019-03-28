Компания Kia представила новый концепт Mohave Masterpiece
- Reuters
Оформление выполнено в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра» — прототип получил радиаторную решётку характерной формы.
Передняя панель имеет чёткое зонирование. Автомобиль оснащён информационно-развлекательной системой и комплексом систем безопасности и помощи водителю ADAS.
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