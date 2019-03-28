Захарова посоветовала Помпео прочитать мемуары Хиллари Клинтон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о вмешательстве России в американские выборы.

«Это фактор внутриполитической жизни США. Относительно того, кто куда вмешивался. Я бы, например, госсекретарю Помпео посоветовала перечитать мемуары Хиллари Клинтон, в которых она подробнейшим образом рассказывает о том, как, в каких формах, когда, какими средствами и сколько раз американцы вмешивались... во внутреннюю ситуацию различных стран», — сказала Захарова, отвечая на вопрос корреспондента RT.

По её словам, в книге даны «фантастические оценки и ситуации с непосредственным внедрением США во внутреннюю жизнь различных государств».

«Как после публикации этих мемуаров у представителей продемократического лобби поворачивается язык вообще кого-то в принципе обвинять хоть в чём-то?» — отметила Захарова.

Она добавила, что «с этой книги всем надо начинать, прежде чем переходить к обвинениям кого-либо во вмешательстве в чьи-либо дела».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия вмешивается в выборы в США минимум с 2004 года, не приведя никаких доказательств.