В Бразилии объявили высший уровень угрозы ещё на трёх дамбах
- Reuters
Об этом сообщает Estadao.
Отмечается, что в связи с этим были активированы сирены.
По данным издания, речь идёт об одной плотине в муниципалитете Нова-Лима и ещё двух в Оуру-Прету.
Уточняется, что ранее компания объявила высший уровень угрозы на дамбе в городе Баран-ди-Кокайс.
26 января стало известно, что в штате Минас-Жерайс произошёл прорыв дамбы, принадлежащей местной горнодобывающей компании. По последним данным, 65 человек погибли в результате происшествия.