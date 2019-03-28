В Бразилии объявили высший уровень угрозы ещё на трёх дамбах

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Горнодобывающая компания Vale объявила высший уровень угрозы ещё на трёх своих дамбах.
В Бразилии объявили высший уровень угрозы ещё на трёх дамбах
  • Reuters

Об этом сообщает Estadao.

Отмечается, что в связи с этим были активированы сирены.

По данным издания, речь идёт об одной плотине в муниципалитете Нова-Лима и ещё двух в Оуру-Прету.

Уточняется, что ранее компания объявила высший уровень угрозы на дамбе в городе Баран-ди-Кокайс.

26 января стало известно, что в штате Минас-Жерайс произошёл прорыв дамбы, принадлежащей местной горнодобывающей компании. По последним данным, 65 человек погибли в результате происшествия.



 

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