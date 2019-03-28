В результате стрельбы в США пострадали несколько человек
«В результате инцидента со стрельбой в районе 120/Сэндпоинт пострадали несколько человек», — говорится в сообщении полицейского департамента города, которое опубликовано в Twitter.
Multiple victims in shooting incident in area of 120/Sandpoint. Please avoid area as officers investigate.— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 27 марта 2019 г.
Сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям региона с просьбой не приближаться к месту происшествия, пока проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.
Отмечается, что один человек в связи с ЧП задержан.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско.