В результате стрельбы в США пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском Сиэтле, передаёт полиция города.

«В результате инцидента со стрельбой в районе 120/Сэндпоинт пострадали несколько человек», — говорится в сообщении полицейского департамента города, которое опубликовано в Twitter.

Multiple victims in shooting incident in area of 120/Sandpoint. Please avoid area as officers investigate. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) 27 марта 2019 г.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям региона с просьбой не приближаться к месту происшествия, пока проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.

Отмечается, что один человек в связи с ЧП задержан.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско.