В результате стрельбы в США пострадали несколько человек

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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском Сиэтле, передаёт полиция города.

«В результате инцидента со стрельбой в районе 120/Сэндпоинт пострадали несколько человек», — говорится в сообщении полицейского департамента города, которое опубликовано в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям региона с просьбой не приближаться к месту происшествия, пока проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.

Отмечается, что один человек в связи с ЧП задержан.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско.

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