Пакистан осудил решение США по Голанским высотам
- Reuters
«Это решение представляет собой серьёзное нарушение Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций СБ ООН», — приводит Pakistan Today сообщение.
25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля.
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.