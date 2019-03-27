Пакистан осудил решение США по Голанским высотам

МИД Пакистана осуждает решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Reuters

«Это решение представляет собой серьёзное нарушение Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций СБ ООН», — приводит Pakistan Today сообщение. 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля. Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.