Пакистан осудил решение США по Голанским высотам

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МИД Пакистана осуждает решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.
Пакистан осудил решение США по Голанским высотам
  • Reuters

«Это решение представляет собой серьёзное нарушение Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций СБ ООН», — приводит Pakistan Today сообщение.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.

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