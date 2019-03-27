В МИД России оценили заявление Трампа о возможном участии Бразилии в НАТО

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В Министерстве иностранных дел России считают, что заявление президента США Дональда Трампа о возможном предоставлении Бразилии членства в НАТО не способствуют ослаблению международной напряжённости.
В МИД России оценили заявление Трампа о возможном участии Бразилии в НАТО
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на конференции «ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества».

«Подобные заявления не способствуют разрядке конфронтационной атмосферы, которая отражается на работе международных организаций», — цитирует Интерфакс представителя российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, такая политика свидетельствует о «живучести» идей глобального миропорядка прошлого века.

Грушко напомнил, что латиноамериканские страны в соответствии со ст. 10 Вашингтонского договора не могут стать членами НАТО.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Борис Мартынов в беседе с НСН заявил, что подобные заявления американского лидера носят поверхностный характер и не имеют реальных перспектив.

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