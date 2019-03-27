Генсек ОБСЕ приедет в Москву 25 апреля

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приедет в Москву 25 апреля, у него запланирована встреча с исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым.
Генсек ОБСЕ приедет в Москву 25 апреля
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«25 апреля в рамках визита генерального секретаря ОБСЕ Гремингера в Москву предполагается встреча с и. о. генерального секретаря ОДКБ, а также его (Гремингера. — RT) участие в заседании постсовета ОДКБ», — сказал начальник управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Ара Бадалян во время выступления на конференции в Дипломатической академии МИД России.

Ранее Гремингер прокомментировал запрет российским наблюдателям принимать участие в президентских выборах на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить