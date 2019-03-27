Генсек ОБСЕ приедет в Москву 25 апреля

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приедет в Москву 25 апреля, у него запланирована встреча с исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым.

Об этом сообщает РИА Новости.

«25 апреля в рамках визита генерального секретаря ОБСЕ Гремингера в Москву предполагается встреча с и. о. генерального секретаря ОДКБ, а также его (Гремингера. — RT) участие в заседании постсовета ОДКБ», — сказал начальник управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Ара Бадалян во время выступления на конференции в Дипломатической академии МИД России.

Ранее Гремингер прокомментировал запрет российским наблюдателям принимать участие в президентских выборах на Украине.