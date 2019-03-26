Эксперт прокомментировал законопроект США против энергопоставок России в Европу
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- РИА Новости
«Есть общие фразы о том, что американцы должны продвигать свои энергоресурсы на европейский рынок, стимулировать диверсификацию источников поставки энергоресурсов среди европейских стран, участвовать в строительстве инфраструктуры», — заявил эксперт.
По его словам, совершенно неясно, как это позволит противодействовать России на европейском энергетическом рынке.
Как отметил Юшков, в реальности в Европе «полным-полно» инфраструктуры для получения газа из альтернативных источников.
Ранее старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данный законопроект.