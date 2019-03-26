Эксперт прокомментировал законопроект США против энергопоставок России в Европу

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

«Есть общие фразы о том, что американцы должны продвигать свои энергоресурсы на европейский рынок, стимулировать диверсификацию источников поставки энергоресурсов среди европейских стран, участвовать в строительстве инфраструктуры», — заявил эксперт.

По его словам, совершенно неясно, как это позволит противодействовать России на европейском энергетическом рынке.

Как отметил Юшков, в реальности в Европе «полным-полно» инфраструктуры для получения газа из альтернативных источников.

Ранее старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данный законопроект.