Эксперт прокомментировал законопроект США против энергопоставок России в Европу

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Эксперт прокомментировал законопроект США против энергопоставок России в Европу
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Есть общие фразы о том, что американцы должны продвигать свои энергоресурсы на европейский рынок, стимулировать диверсификацию источников поставки энергоресурсов среди европейских стран, участвовать в строительстве инфраструктуры», — заявил эксперт.

По его словам, совершенно неясно, как это позволит противодействовать России на европейском энергетическом рынке.

Как отметил Юшков, в реальности в Европе «полным-полно» инфраструктуры для получения газа из альтернативных источников.

Ранее старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данный законопроект.

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