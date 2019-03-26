Жертвами циклона «Идаи» в Африке стали более 700 человек
Более 700 человек погибли в результате циклона «Идаи» в Малави, Мозамбике и Зимбабве на юго-востоке Африки, сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
- Reuters
«Число погибших в трёх странах составило более 700, но сотни считаются пропавшими», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось о 446 погибших в Мозамбике.
Страна обратилась к России с просьбой о гуманитарной помощи для пострадавших от разгула стихии.
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