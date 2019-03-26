Делегация сената Франции может приехать в Россию в апреле

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Зампред комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев сообщил о планах делегации сената Франции посетить Россию с внеплановым визитом в апреле.
Делегация сената Франции может приехать в Россию в апреле
  • Сенат Франции
  • Reuters

«В апреле состоится внеплановый визит делегации сената Франции во главе с руководителем группы по сотрудничеству с Советом Федерации», — цитирует РИА Новости Полетаева.

В августе 2018 года глава комиссии сената по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон сообщил газете «Известия», что делегация французских сенаторов (в частности, представители комиссии по международным делам) может посетить Москву в 2019 году.

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