Делегация сената Франции может приехать в Россию в апреле

Зампред комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев сообщил о планах делегации сената Франции посетить Россию с внеплановым визитом в апреле.

«В апреле состоится внеплановый визит делегации сената Франции во главе с руководителем группы по сотрудничеству с Советом Федерации», — цитирует РИА Новости Полетаева.

В августе 2018 года глава комиссии сената по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон сообщил газете «Известия», что делегация французских сенаторов (в частности, представители комиссии по международным делам) может посетить Москву в 2019 году.