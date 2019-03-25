В Госдуме оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

«Нескрываемые планы Вашингтона ввести новые санкции против нашей страны не связаны с какими-то конкретными обстоятельствами взаимоотношений США и России», — заявил он.

По его мнению, из расследования Мюллера нужно извлечь важный урок. Как пояснил Милонов, любые доводы Соединённых Штатов требуют не просто подтверждения, но серьёзнейшей перепроверки.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил итоги расследования Мюллера.