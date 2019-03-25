Госдеп: США не могут назвать точные сроки пребывания своих войск в Сирии

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Соединённые Штаты не могут назвать точные сроки пребывания американского контингента на территории Сирии, заявили в Госдепартаменте.
Госдеп: США не могут назвать точные сроки пребывания своих войск в Сирии
  • AFP

«Наши силы будут оставаться в чрезвычайно ограниченном числе на северо-востоке и в Эт-Танфе, чтобы продолжать наши операции по «зачистке» и операции по обеспечению стабильности, направленные против ИГ, в течение периода, продолжительность которого в данный момент определить нельзя», — сказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Его слова приводит ТАСС.

В феврале американский лидер Дональд Трамп заявил, что не намерен менять курс по Сирии, но при этом допустил возможность сохранения присутствия военных США в САР.

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