В Совфеде отреагировали на итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»

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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» отреагировала на итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
В Совфеде отреагировали на итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По словам Ковитиди, американский президент Дональд Трамп попал под град «антироссийской истерии».

Как отметила сенатор, лидер США указал на незаконность расследования и выразил надежду, что «кто-нибудь посмотрит и на тех, кто на другой стороне».

«Уверена, что доклад Мюллера ещё долго будет предметом двоякого толкования различных политических сил, в частности демократов и республиканцев», — добавила Ковитиди.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил итоги расследования.

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