МИД России: решение США по Голанам ведёт к грубому нарушению права

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил американскому госсекретарю Майку Помпео, что признание со стороны США суверенитета Израиля над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права.

Как сообщили в российском МИД, Лавров во время разговора с Помпео акцентировал, что попытки Вашингтона «организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес её законного правительства являются нарушением Устава ООН».

«Подчёркнуто также, что намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всём Ближнем Востоке», — отметили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.