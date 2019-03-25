МИД России: решение США по Голанам ведёт к грубому нарушению права
- РИА Новости
Как сообщили в российском МИД, Лавров во время разговора с Помпео акцентировал, что попытки Вашингтона «организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес её законного правительства являются нарушением Устава ООН».
«Подчёркнуто также, что намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всём Ближнем Востоке», — отметили в ведомстве.
Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.