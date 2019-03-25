МИД России: решение США по Голанам ведёт к грубому нарушению права

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил американскому госсекретарю Майку Помпео, что признание со стороны США суверенитета Израиля над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права.
МИД России: решение США по Голанам ведёт к грубому нарушению права
  • РИА Новости

Как сообщили в российском МИД, Лавров во время разговора с Помпео акцентировал, что попытки Вашингтона «организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес её законного правительства являются нарушением Устава ООН».

«Подчёркнуто также, что намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всём Ближнем Востоке», — отметили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить