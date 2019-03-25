Boeing обсудит с пилотами возобновление полётов 737 MAX
Об этом информирует Reuters.
Отмечается, что компания пригласила на совещание пилотов, технических специалистов и представителей регуляторов.
«Мы продолжаем тесно работать с нашими клиентами и регуляторами над обновлениями программного обеспечения и подготовки (пилотов. — RT) для 737 Max», — заявили в Boeing.
Уточняется, что встреча пройдёт в городе Рентон в штате Вашингтон.
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.