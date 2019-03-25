Boeing обсудит с пилотами возобновление полётов 737 MAX

Американская корпорация Boeing намерена обсудить на встрече с представителями авиационной отрасли планы по возобновлению коммерческой эксплуатации самолётов серии Boeing 737 MAX.

Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что компания пригласила на совещание пилотов, технических специалистов и представителей регуляторов.

«Мы продолжаем тесно работать с нашими клиентами и регуляторами над обновлениями программного обеспечения и подготовки (пилотов. — RT) для 737 Max», — заявили в Boeing.

Уточняется, что встреча пройдёт в городе Рентон в штате Вашингтон.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.