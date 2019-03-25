Президент Румынии раскритиковал заявление премьера о переносе посольства в Иерусалим

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ своими заявлениями о переносе посольства Румынии в Иерусалим демонстрирует «полное невежество в области внешней политики».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Румынии.

«Решение о переводе посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим будет принято только после анализа...и только с одобрением всех ведомств с прерогативами в области внешней политики и национальной безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее Дэнчилэ во время выступления на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне заявила, что Румыния перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим.

14 мая 2018 года в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.