Президент Румынии раскритиковал заявление премьера о переносе посольства в Иерусалим

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ своими заявлениями о переносе посольства Румынии в Иерусалим демонстрирует «полное невежество в области внешней политики».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Румынии.

«Решение о переводе посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим будет принято только после анализа...и только с одобрением всех ведомств с прерогативами в области внешней политики и национальной безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее Дэнчилэ во время выступления на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне заявила, что Румыния перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим.

14 мая 2018 года в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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