Армия обороны Израиля нанесла удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

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Беспилотник израильской армии нанёс два удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава.
Армия обороны Израиля нанесла удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа
  • © Reuters

«Летательный аппарат ВВС Израиля поразил два наблюдательных поста ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении израильской стороны в Twitter.

Как уточнили в Армии обороны Израиля, в приграничном районе также сработало несколько взрывных устройств.

Данных о погибших или пострадавших не приводится.

Ранее в Минздраве Палестинской национальной администрации заявили, что израильские военнослужащие открыли огонь по автомобилю в Вифлееме, в результате чего погиб человек.

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