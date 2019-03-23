WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

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Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии
  • Reuters

Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источники.

«Переговоры с Россией о возобновлении соглашения о прекращении огня, на которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, в значительной степени потерпели крах… когда Болтон постановил, что войска США не уйдут до тех пор, пока все иранские силы не покинут Сирию», — сообщается в тексте.

4 марта сообщалось, что главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии.

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