В США ожидают визита делегации Китая 3 апреля

Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 3 апреля для переговоров по вопросам двусторонней торговли. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Соединённые Штаты с нетерпением ожидают китайскую делегацию во главе с вице-премьером Лю Хэ на встрече с Вашингтоне, которая состоится 3 апреля 2019 года», — отметила она.

Как подчёркивается, торговый представитель США и министр финансов Стивен Мнучин также посетят Пекин, где проведут переговоры 28 марта.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Китай находятся на финальной стадии заключения торговой сделки.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.

Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал торговое противостояние США и Китая.