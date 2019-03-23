В афганской провинции Гильменд произошёл взрыв

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На стадионе в афганской провинции Гильменд во время празднования национального Дня фермера произошёл взрыв, передаёт Tolo News.
В афганской провинции Гильменд произошёл взрыв
  • © Reuters

Отмечается, что в результате ЧП пострадали десятки человек, большинство из которых являются представителями местной власти и служб безопасности.

Других подробностей инцидента к настоящему времени не приводится.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле во время празднования Навруза погибли шесть человек, ещё 23 получили ранения.

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