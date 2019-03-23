В афганской провинции Гильменд произошёл взрыв

На стадионе в афганской провинции Гильменд во время празднования национального Дня фермера произошёл взрыв, передаёт Tolo News.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали десятки человек, большинство из которых являются представителями местной власти и служб безопасности.

Source from Helmand said dozens have been wounded in Lashkargah explosion and that most of them are security and local officials. — TOLOnews (@TOLOnews) 23 марта 2019 г.

Других подробностей инцидента к настоящему времени не приводится.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле во время празднования Навруза погибли шесть человек, ещё 23 получили ранения.