В афганской провинции Гильменд произошёл взрыв
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Отмечается, что в результате ЧП пострадали десятки человек, большинство из которых являются представителями местной власти и служб безопасности.
Source from Helmand said dozens have been wounded in Lashkargah explosion and that most of them are security and local officials.— TOLOnews (@TOLOnews) 23 марта 2019 г.
Других подробностей инцидента к настоящему времени не приводится.
Ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле во время празднования Навруза погибли шесть человек, ещё 23 получили ранения.