В Китае намерены привлечь к ответственности виновных во взрыве на химзаводе

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Мэр города Яньчэн Цао Лубао заявил, что китайские власти привлекут к ответственности всех виновных во взрыве на химзаводе в провинции Цзянсу.

«Председатель КНР Си Цзиньпин назвал этот инцидент настоящей разрушительной катастрофой и заявил о необходимости приложить все усилия для расследования и выявления причин этой трагедии. Мы намерены привлечь всех виновных в произошедшем к ответственности», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что следственную группу, которая занимается выяснением обстоятельств взрыва на химзаводе, возглавил заместитель министра управления чрезвычайными ситуациями КНР Хуан Мин.

Ранее стало известно, что число жертв взрыва на химзаводе в КНР увеличилось до 64.

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