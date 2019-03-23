В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что ещё 28 человек пострадали в ходе инцидента.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Чанша — Чжанцзяцзе в городе Чандэ, когда туристический экскурсионный автобус загорелся. Причина возгорания пока неизвестна.

В момент происшествия внутри автобуса находились 53 пассажира, 2 водителя и один экскурсовод.

Ранее сообщалось, что при аварии с грузовиком на севере Китая погибли не менее 20 человек.