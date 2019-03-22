Эксперт оценил слова Трампа о решении отменить введение санкций против КНДР

Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT решение американского президента Дональда Трампа отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

«Функция экономического давления сочтена Трампом недостаточной, и появилась возможность сделать красивый жест, который ляжет как кирпичик в такое тщательно выстраиваемое здание Трампа под названием «Путь к Нобелевской премии мира». Видимо, американский президент хочет её получить, потому что такая же была у Обамы. Планы его, конечно, не реалистичны, учитывая характер действий Нобелевского комитета», — сказал эксперт.

Асафов также отметил, что подобные заявления Трампа могут быть и началом предвыборной кампании.

«Дональд Трамп показывает, что он, если его визави выполняют договорённости, способен проявлять милосердие. Это, безусловно, демонстративные действия для получения медийного эффекта, включая репутационный. Ему важно сейчас совершать такие демонстративные выпады», — заключил он.

Ранее Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.