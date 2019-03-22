Во Франции сошёл с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами
- ©Chris Emil Janssen
- globallookpress.com
Как уточняется, в частности, сошёл с рельсов вагон, в котором содержалось 32 тонны аммиака, утечки из него не произошло.
При этом два других вагона, в которых перевозилось 66 и 67 тонн соды, лежат на путях. В одном из них — небольшая утечка.
В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд в Грузии, следовавший из Кутаиси в Батуми, сошёл с рельсов.