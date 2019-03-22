Во Франции сошёл с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами

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Грузовой поезд, перевозивший аммиак и соду, сошёл с рельсов во французской коммуне Бегаар. Об этом сообщает Sud Ouest со ссылкой на местные власти.
Во Франции сошёл с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами
  • ©Chris Emil Janssen
  • globallookpress.com

Как уточняется, в частности, сошёл с рельсов вагон, в котором содержалось 32 тонны аммиака, утечки из него не произошло.

При этом два других вагона, в которых перевозилось 66 и 67 тонн соды, лежат на путях. В одном из них — небольшая утечка.

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд в Грузии, следовавший из Кутаиси в Батуми, сошёл с рельсов.

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