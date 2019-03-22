МИД предупредил россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции

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Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России предупредил, что 23 марта в ряде французских городов планируется очередная акция «жёлтых жилетов».  Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.
МИД предупредил россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции
  • Reuters

«Франция, 23 марта — в городе Париже и крупных городах страны ожидаются манифестации движения «Жёлтые жилеты»; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; возможны столкновения с силами правопорядка», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что меры французских властей по предотвращению беспорядков в Париже оказались недостаточными.

В ходе прошедшей 16 марта очередной акции протеста «жёлтых жилетов» в Париже были задержаны более 200 человек.

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