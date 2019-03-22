МИД предупредил россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции
- Reuters
«Франция, 23 марта — в городе Париже и крупных городах страны ожидаются манифестации движения «Жёлтые жилеты»; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; возможны столкновения с силами правопорядка», — указано в сообщении.
#Франция – 23 марта – в г. #Париж и крупных городах страны ожидаются манифестации движения «желтые жилеты»; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; возможны столкновения с силами правопорядка pic.twitter.com/KP2mkii35m— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 22 марта 2019 г.
Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что меры французских властей по предотвращению беспорядков в Париже оказались недостаточными.
В ходе прошедшей 16 марта очередной акции протеста «жёлтых жилетов» в Париже были задержаны более 200 человек.